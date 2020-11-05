28.33 / 28.55 33.10 / 33.50
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Катя Осадчая оделась во «флаг Беларуси»

13:14 5 ноября 2020
Катя Осадчая

Телеведущая Катя Осадчая, которая часто в своих программах ставит гостям каверзные вопросы, решила поддержать белоруссов, протестующих против режима Лукашенко.

В Instagram она опубликовала яркое фото в бело-красных тонах.

На ведущей элегантный белый брючный костюм с красной лентой. В тон ленты Осадчая, известная любительница шляпок, надела берет.

«В этом году, особенно остро реагирует общество на возможность изменений и существуют примеры за примерами, как люди держатся за власть, как не могут проиграть, или отступить, как не могут признать свои ошибки # ЖывеБеларусь», — написала ведущая.

Фанаты Осадчей неоднозначно отреагировали на ее слова, но отметили стильный образ.

Напомним, протесты в Беларуси начались в августе сразу после президентских выборов и продолжаются вот уже почти три месяца. Белоруссы не теряют надежду на изменения в стране.

Фото Instagram/kosadcha

106

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Медсестру Ли Фенпин

Медсестру, которая расчленила и сварила врача, приговорили к смертной казни

Королева Елизавета и принц Гарри

Достал бабушку: королева Елизавета собирается лишить своего внука Гарри титула принца

Катя Осадчая

Катя Осадчая оделась во «флаг Беларуси»

Анастасия Волочкова

Анастасию Волочкову взбесила критика ее мозолей

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер