Катя Осадчая оделась во «флаг Беларуси»

Телеведущая Катя Осадчая, которая часто в своих программах ставит гостям каверзные вопросы, решила поддержать белоруссов, протестующих против режима Лукашенко.

В Instagram она опубликовала яркое фото в бело-красных тонах.

На ведущей элегантный белый брючный костюм с красной лентой. В тон ленты Осадчая, известная любительница шляпок, надела берет.

«В этом году, особенно остро реагирует общество на возможность изменений и существуют примеры за примерами, как люди держатся за власть, как не могут проиграть, или отступить, как не могут признать свои ошибки # ЖывеБеларусь», — написала ведущая.

Фанаты Осадчей неоднозначно отреагировали на ее слова, но отметили стильный образ.

Напомним, протесты в Беларуси начались в августе сразу после президентских выборов и продолжаются вот уже почти три месяца. Белоруссы не теряют надежду на изменения в стране.



Фото Instagram/kosadcha

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