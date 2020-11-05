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Шоу-бизнес

Певица МакSим впервые после аварии появилась на публике и объяснила свое исчезновение

15:25 5 ноября 2020
Певица МакSим

Российская певица МакSим, которая в прошлом году попала в серьезную аварию и провела два месяца в больнице, впервые за долгое время появилась на публике и объяснила свое временное исчезновение, а также развеяла слухи по поводу ухода со сцены.

В СМИ обсуждались версии, будто аварию специально придумали пиарщики, чтобы скрыть «правду» — якобы МакSим спивается. Ее фото после болезни шокировали.

В программе «Судьба человека» певица заверила, что авария действительно была и сильно подкосила ее здоровье. Артистка два месяца провела в больницах, лечилась за границей. У нее были серьезные травмы позвоночника и внутренних органов.

«Я действительно пролежала в больнице два месяца. Сначала за границей. Потом в России. Мне долгое время нельзя было шевелиться, вставать. Не было переломов, но были внутренние повреждения очень серьезные», — рассказала певица.

За время лечения и реабилитации, из-за неподвижного образа жизни и действия препаратов МакSим поправилась на 15 килограммов, ее лицо сильно изменилось.

«Потом возникли проблемы с сосудами головного, такие жутки головные боли возникали, которые невозможно было терпеть. Я просто не могла встать, чтобы выйти на сцену. Поэтому я объявила, что покидаю сцену», — объяснила МакSим.

Она стеснялась своей внешности, плохо ощущала себя физически, поэтому приняла решение не появляться на публике. Сейчас певица продолжает реабилитацию.

Фото Instagram.com/maksimmusician

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