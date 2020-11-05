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Шоу-бизнес

Умер бывший участник группы Uriah Heep

16:26 5 ноября 2020
Кен Хенсли

В Испании в возрасте 75 лет внезапно умер британский рок-музыкант Кен Хенсли — клавишник, гитарист, певец и автор песен. Мировую известность он получил как участник культовой группы Uriah Heep, которая была создана в 1969 году. Он был автором и соавтором большинства песен Uriah Heep, включая хиты Lady In Black, Easy Livin', Stealin' и Look At Yourself. Покинул грурру он в 1980 году И с тех пор выступал в основном сольно.

Новость о смерти Хенсли сообщил его брат Тревор в Facebook.

В течение последних 15 лет Кен жил в Испании вблизи города Аликанте со своей женой Моникой. В 2007 году Кен и Моника стали приемными родителями, усыновив 12-летнего мальчика по имени Хуанито, брошенного цыганами в трехлетнем возрасте.

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