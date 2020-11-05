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"Интернет хоронит меня уже третий раз": заболевшая коронавирусом Дарья Донцова обратилась к поклонникам

17:53 5 ноября 2020
донцова

Писательница Дарья Донцова, которая заразилась коронавирусом и сейчас лежит в больнице, поспешила опровергнуть слухи о своем критическом состоянии. Донцова говорит, что чувствует себя лучше, вернулась способность ощущать вкус, лечение продолжается.

«Не верьте слухам, что меня уже похоронили и в могилку положили… Не верьте интернету, который меня, между прочим, уже третий раз хоронит. Первые два были еще до ковида», — напоминает писательница.

«Я жива. Настроение прекрасное. Работаю, пишу новую книгу про Лампу Романову. Новости у меня самые замечательные, я могу стоять… Вкус вернулся… Дорогие мои! Все будет хорошо… Я вижу сколько людей в больнице выздоравливает. Не унывайте. Страх, уныние, мысль „все плохо“ — все это лишает человека способности справиться с болезнью», — подытожила Донцова.

Напомним, 2 ноября стало известно, что Донцову госпитализировали из-за COVID-19.

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