Жена солиста Mad Heads рассказала об изменах и свободном браке

Солист группы Mad Heads Вадим Красноокий спустя четыре года вернулся из Канады в Украину. Пока музыкант строил карьеру за границей, его жена Оксана занималась продюсированием коллектива в Украине. Получилось так, что появилось две группы с одинаковым названием: одна — в Канаде с Вадимом, другая — в Украине с новым солистом.

В интервью программе ЖВЛ на «1+1» Оксана и Вадим рассказали о творческом кризисе, отношениях в семье, изменах и свободном браке.

Они познакомились еще в юности на одном из фестивалей. Тогда Оксана была солисткой группы, Вадим пел в своем коллективе. Сначала воспринимали друг друга, как конкуренты, потом — как коллеги, общались, делились музыкой. Такая музыкальная романтика сблизила пару. Оксана, не скрывает, что в начале отношений жутко ревновала музыканта.

«У него было столько поклонниц. Двери помадой обцеловывали. Я на это очень остро реагировала», — рассказала Оксана.

После десяти лет страстных отношений, они с Вадимом решили пожениться. Оксана оставила свою музыкальную карьеру, став менеджером группы Mad Heads. Также она воспитывала сына Даню.



*Фото «Viva!»

Успех Mad Heads, постоянные гастроли могли разрушить семью. Вадим все реже бывал дома, а жене доносили о его изменах.

«Друзья говорили. Я видела по его близких знакомых, что сто-то происходит, что Вадим прыгнул в гречку», — рассказала Оксана.

Она не стала устраивать мужу сцен, вместе они решили жить в свободных отношениях, но сохранив семью. Каждый устраивал свою личную жизнь, как считал это нужным.

«Если бы мы не встретились еще в детстве. Мир ведь очень интересный и разный. И это было бы не очень здорово, если бы видели только друг друга. Он узнавал мир за пределами семьи. И я делала также», — объяснила Оксана.

В 2016 году Вадим оставил семью в Украине и отправился искать себя в Канаду. Но пандемия и карантин заставили музыканта пересмотреть свои планы и вернуться к семье в Украину, быть рядом с женой и сыном, работать над новым материалом здесь.

Фото Instagram.com/madheadsband

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