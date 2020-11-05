28.21 / 28.47 33.11 / 33.52
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Люблю тебя с трепетом: жена Виктора Павлика приготовила ему сюрприз к важной дате

20:29 5 ноября 2020
репяхова павлик

Екатерина Репяхова, жена певца Виктора Павлика, необычно поздравила супруга с пятой годовщиной знакомства. По этому поводу Екатерина опубликовала душевный и искренний пост в Instagram.

«Нам 5 лет. Я, как и прежде, люблю тебя с таким трепетом. Когда ты на гастролях, я плохо сплю, а когда уезжаешь по делам, считаю каждую минуту. И это правда», — написала Репяхова.

павлик

Ранее Екатерина предложила подписчикам поиграть в «да-нет» и узнать семейные тайны Виктора Павлика. Среди прочих на обсуждение был вынесен вопрос, правда ли что девушке не понравился Виктор при первом знакомстве. «Конечно же, это неправда, — потом призналась Репяхова. — Представьте, передо мной артист, которого я слушала с детства. Как же он может не понравиться?».

Напомним, пара зарегистрировала брак весной 2020 года, а празднование свадьбы пришлось отменить из-за эпидемии COVID-19 и продолжающегося карантина.

16

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

Стала известна дата возвращения Кернеса в Харьков

самоубийца

Часть Киева обесточена из-за самоубийцы, забравшегося на электроопору

зеленская

"Зачем Вам подбирают такие неудачные образы?": Зеленскую раскритиковали за наряд на официальной встрече

Королева Елизавета и принц Гарри

Достал бабушку: королева Елизавета собирается лишить своего внука Гарри титула принца

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер