Люблю тебя с трепетом: жена Виктора Павлика приготовила ему сюрприз к важной дате

Екатерина Репяхова, жена певца Виктора Павлика, необычно поздравила супруга с пятой годовщиной знакомства. По этому поводу Екатерина опубликовала душевный и искренний пост в Instagram.

«Нам 5 лет. Я, как и прежде, люблю тебя с таким трепетом. Когда ты на гастролях, я плохо сплю, а когда уезжаешь по делам, считаю каждую минуту. И это правда», — написала Репяхова.

Ранее Екатерина предложила подписчикам поиграть в «да-нет» и узнать семейные тайны Виктора Павлика. Среди прочих на обсуждение был вынесен вопрос, правда ли что девушке не понравился Виктор при первом знакомстве. «Конечно же, это неправда, — потом призналась Репяхова. — Представьте, передо мной артист, которого я слушала с детства. Как же он может не понравиться?».

Напомним, пара зарегистрировала брак весной 2020 года, а празднование свадьбы пришлось отменить из-за эпидемии COVID-19 и продолжающегося карантина.

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