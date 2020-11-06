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Ожидания были напрасными: стало известно, откуда взялось фото "Заворотнюк после химиотерапии"

0:19 6 ноября 2020
Кадр из сериала

Появившийся на днях в одном из фан-аккаунтов «прекрасной няни» снимок Анастасии Заворотнюк якобы «после химиотерапии» моментально разлетелся по Сети и вызвал бурные обсуждения: не сдерживая слез, люди желали «прекрасной няне» скорейшего выздоровления, отмечали, что она хорошо выглядит, а значит, идет на поправку…

К сожалению, ожидания оказались напрасными, пишет сайт kp.ru.

Журналисты выяснили, что «свежее» фото актрисы было сделано задолго до болезни: это кадр из телесериала «Любовь и море», в котором Заворотнюк снималась в 2016 году.

Анастасия играла массажиста-косметолога из небольшого приморского санатория — отсюда и соответствующая внешность в кадре: скромная одежда, простенькая прическа.

Таким образом, фан-аккаунт просто выдал за новый снимок архивный кадр. Роль в сериале была далеко не самой яркой в карьере актрисы, поэтому большинство поклонников и не узнали этот образ.

Поэтому поклонникам по-прежнему остается лишь молиться за здоровье актрисы.

Напомним, о диагнозе Анастасии Заворотнюк — глиобластоме головного мозга стало известно прошлым летом. Семья долгое время отказывалась комментировать состояние актрисы, что породило огромное количество слухов. Впрочем, даже после признания болезни близкие не спешат делиться новостями о здоровье Анастасии: где сейчас находится «прекрасная няня», и какие прогнозы дают врачи, достоверно никто не знает.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь борющейся с раком Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в соцсети фото со своей бабушкой, и та поразила публику внешним видом.

Фото: КП

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Кадр из сериала

Ожидания были напрасными: стало известно, откуда взялось фото "Заворотнюк после химиотерапии"

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