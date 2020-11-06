Главное, что осталась цела: Надя Дорофеева попала в ДТП

Удивившая недавно фанатов кардинальной сменой имиджа украинская певица Надя Дорофеева вчера, в четверг, попала в ДТП.

Вернее, она даже его сама и создала, «протаранив» другой автомобиль.

«Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2 км и врезалась в другую машину», — написала 30-летняя артистка в своем Instagram.

Поклонники Дорофеевой сразу же начали интересоваться, как себя чувствует красавица.

«Как ты сама, в порядке?», «Додошата волнуются, надеемся что всё хорошо», «Надь, ты жива? Всё хорошо не повредилась?», «Всё хорошо было, пока не узнала за тебя», «Надь, будь осторожна — мы за тебя переживаем», «Главное, что цела осталась!» — пишут взволнованные фанаты.

Конечно, свою толику гадостей не могли не внести недоброжелатели, поинтересовавшиеся — а что, «контракты на тот свет не пускают?», — дескать, настолько занята зарабатыванием денег, что даже ПДД забываешь соблюдать…

Но когда певица ответила, что, дескать, ребята, все хорошо, в ДТП не пострадала, обошлось без жертв, а происшествие станет для нее поводом, чтобы быть аккуратнее во время езды на автомобиле, поклонники воспрянули духом и начали предполагать, что тот человек, в чье авто врезалась певица, даже рад таком стечению обстоятельств.

«Ты точно 100% осчастливила водителя той машины. И вообще, главное, что ты жива здорова и красива — остальное не важно», «Мне кажется человек, в которого ты врезалась, был счастлив, что врезалась ты», «Главное, что человек был счастлив, что в него врезалась Надя», — радуются фанаты.

В целом история закончилась хорошо: Надя Дорофеева осталась жива, и при этом получила «напоминалку» о том, что правила для того и существуют, чтобы их соблюдать. А поклонники смогли найти настоящий повод поговорить о своих чувствах к певице.

Возможно, причиной невнимательности певицы на дороге стало решение заняться сольным проектом — именно об этом, как писали «ФАКТЫ», заявил ее продюсер Потап (Алексей Потапенко).

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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