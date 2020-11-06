56-летняя Моника Беллуччи снялась в чувственной фотосессии с молодым парнем без штанов

56-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи после долгого отсутствия вернулась на страницы глянца Vogue Italia в фотосессии для бренда Dolce&Gabbana, с которым также успешно сотрудничает и ее дочь Дева Кассель.

Об этом пишет Глянец.

«После долгого отсутствия Моника Беллуччи возвращается на страницы Vogue Italia. Снято во Флоренции для специального проекта, посвященного роскошным творениям высокой моды Dolce & Gabbana», — говорится на страницах глянца.

Фотосессия состоялась в скульптурной студии и художественной галерее живописца Джованни Романелли во Флоренции, а партнером Моники выступил молодой манекенщик Эмануэль Де Лоренцо, с которым ей удалось показать перед камерами страсть и чувственность.

Во время фотосессии Моника Беллуччи примерила несколько различных образов из коллекции Alta Moda. Для одного из самых пикантных фото звезда выбрала приталенное черное платье с очень откровенным декольте, которое фантастически подчеркнуло не только бюст, но и стройную фигуру.

Знаменитость и манекенщик держались за руки и воплотили интимный момент за мгновение до поцелуя.

Не менее провокативным был кадр, на котором полуобнаженный Эмануэль Де Лоренцо с венком на голове обнимал Монику Беллуччи, одетую в элегантное красное платье с розами и туфли на высоком каблуке.

Также звезда предстала также в нежно-голубом платье, расшитом объемными цветами, с открытым декольте, спущенными рукавами и огромным шлейфом. На ней было еще и легкое розовое платье длины макси и мини-наряд со шляпой, которая полностью сформирована из цветов.

Фотографом сессии выступил Себастьян Фаена, получивший известность, благодаря работе с такими модными изданиями, как Harper’s Bazaar, V Magazine и Vogue.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в апреле прошлого года Моника Беллуччи представила публике своего нового бойфренда Николаса Лефевра, который младше ее на 18 лет.

Фото: glianec.com

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