Получила от мужа в глаз: Кристина Асмус травмировалась смартфоном на съемках постельной сцены

Озадачившая на днях поклонников «свадебным фото» актриса Кристина Асмус продолжает делиться с поклонниками «страшными тайнами».

Об этом пишет КП.

Прежде всего, актриса похвалила тех фолловеров, кто догадался о том, что ее поход в ЗАГС — всего лишь съемки в новом фильме.

«Да-да, вы молодцы. Я бы выходила замуж несколько в другом наряде. И чутка попозже. Вчерашний образ был из фильма „Булки“. Выстраданный фильм, который мы пытаемся снять уже с третьего раза. То пандемия, то закрытые границы, то моя аллергия, отменившая смены месяц назад, то (опять мои же) ковид», — написала свободная от супружеских уз Кристина.

Кроме того, актриса рассказала о «травме», которую получила во время съемок. Оказывается, по сюжету кинолента начинается с того, что ее героиня лежа в кровати «листает чужие Сторис», а муж случайно ударяет ее по телефону, когда переворачивается. Как раз в этот момент и случилось ЧП.

Ее экранный супруг проделал все, что от него требовалось, но телефон выпал из рук Асмус и попал ей «углом промеж глаз». В результате образовалась «красивая шишка».

Сейчас все серьезные проблемы позади, и о шишке на лбу Кристина рассказывает со смехом, как о недоразумении. К слову, со своим экранным мужем ей предстоит снимать не так уж и много совместных сцен. По сюжету, супруг изменил героине Асмус практически сразу после свадьбы. С горя девушка напивается… и приходит в себя на Шри-Ланке. Без денег и документов, зато под одной крышей с тремя парнями.

«P.S. Здесь должна быть шутка про третий глаз, но вы и без меня справитесь», — пошутила в посте Асмус.

Шутники среди подписчиков Асмус, как и ожидала актриса, дали о себе знать.

«До конца надеялся, что на съёмках „Булок“ травмирована будет одноименная часть тела, но увы, откладываю каламбуры до следующего раза», «Даже на самой безопасной работе, на первый взгляд, можно получить трамву», «Берегите себя!», — пишут поклонники.

Кроме того, большинство фолловеров поспешили пожелать ей не расстраиваться и в будущем быть осторожнее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на перипетии развода, Кристина Асмус и ее экс-супруг Гарик Харламов решили после развода «остаться друзьями ради дочери».

Фото: instagram.com/asmuskristina

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