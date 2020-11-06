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Шоу-бизнес

Любовница Тарзана сильно заболела

7:25 6 ноября 2020
шульженко

Актриса Анастасия Шульженко, известная как разрушительница семьи Наташи Королевой и Тарзана, объявила, что тяжело заболела. То, что три дня назад начиналось как простуда, сейчас переросло в более тяжелое заболевание.

Шульженко пожаловалась, что попробовала все народные методы и те оказались бесполезными. Теперь Анастасия обратилась к врачам.

«Не думала, что так сильно заболею… Состояние мерзкое», — признает Шульженко.

Анастасия рассказала, что ношение маски не помогло избежать заражения: «Носите маски, берегите себя. Хотя я не уверена, что они помогают. Мне не помогла. Теперь постельный режим».

Фото anastasiya. shulzhenko/Instagram

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