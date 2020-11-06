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Шоу-бизнес

Оля Полякова отказалась быть «клоуном на выборах»

8:47 6 ноября 2020
полякова

Певица Оля Полякова обещает хейтерам, что останется артисткой, а не превратится в клоуна-агитатора под выборы. Об этом исполнительница заявила в Instagram, комментируя критику в свой адрес за выступление вместе с Филиппом Киркоровым в Дубае.

Полякова не видит ничего преступного в том, что появляется на сцене в компании певца, не признающего аннексию Крыма, на шоу в честь российского праздника — Дня народного единства. «Все, чего хочет Филипп, это мира между странами», — убеждена Ольга. Попутно певица напомнила, что сознательно отказалась от концертов в России, а в Дубае выступала не для русских, а для русскоязычных.

Оля Полякова уверена, что на самом деле хейтеры ополчились на нее не из-за концерта в ОАЭ, а из-за критики нынешней власти. «Может потому, что громкая певица Оля Полякова заявила, что государство убивает концертный бизнес и разваливает то, что мало-мальски стало получаться?» — предполагает артистка.

«Может думают, что эту артистку нужно поставить на место? На место клоуна, который нужен только на выборы, чтобы поагитировать за очередного кандидата. Но так уже не будет», — подытожила Полякова.

Фото polyakovamusic/Instagram

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