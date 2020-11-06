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Шоу-бизнес

Жена Виктора Павлика оказалась ярой фанаткой российского шансонье

10:03 6 ноября 2020
Катерина Репяхова

Супруга Виктора Павлика Катерина Репяхова оказалась ярой поклонницей российского шансонье Михаила Круга, убитого в 2002 году, и знает наизусть чуть ли не все его песни.

Так, в ее Instagram есть немало материалов, посвященных погибшему певцу. В частности, фото у его могилы на кладбище.

А еще Катерина выложила в сториз фото настоящего черновика песни Круга «Мадам».

Видно, что Репяхова очень любит эту песню — на одном из видео она подпевает Михаилу Кругу. На втором супруга Павлика показывает свою комнату в Днепре, комод и медведя, которого ей подарил «один мальчик». Рядом с игрушкой — портрет Михаила Круга, который «был с ней всегда». Еще на одном видео Катерина Репяхова со спутницей едет в машине и слушает Круга. «Михаил Владимирович всегда со мной. Девочкам приходится терпеть», — так прокомментировано видео. «…шансонье, давай, играй для меня», — поет Круг, а она эмоционально ему подпевает.

Владимир Круг — один из самых популярных представителей жанра, поклонники называли его «королем русского шансона». Одна из наиболее известных его песен — «Владимирский централ».

Напомним, что шансонье был убит членом тверской банды «Волки» Дмитрием Веселовым, который пробрался в его дом вместе с киллером этой ОПГ Александром Агеевым. Перед бандитами была поставлена задача украсть ценную вещь из дома Круга, чтобы тот «сам прибежал» к главарю бандитов. Однако шансонье с супругой и тещей вернулись домой раньше, чем планировалось и наткнулись на бандитов, один из которых и застрелил Круга.

Фото Катерины Репяховой из соцсетей.

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