Раздвинувшая ноги Бузова впечатлила Дантеса

Известный телеведущий Владимир Дантес очень эмоционально отреагировал на откровенные танцы Ольги Бузовой во время выступления на РосТВ. Своими оценками ведущий поделился в сториз на странице в Instagram.

Бузова во время шоу «Импровизация» вышла на сцену в мини-топе и рваной юбке из денима. Такой наряд позволял певице вносить в шоу элементы гимнастики и акробатики с демонстрацией стройных, хорошо подкачанных ног.

Дантес не сдерживал себя, рассматривая танцы Бузовой: «Вау, вот это кайф», «Как же круто».

Попутно ведущий упрекнул своего хореографа Дениса Стульникова: дескать тот заставляет танцевать неправильные танцы.

Фото vladimirdantes/Instagram

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