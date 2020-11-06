Оля Полякова забавно высказалась о Джо Байдене

Певица Оля Полякова обратилась к подписчикам в Instagram, которые в последнее время чересчур увлеклись американской политикой и выборами в США. Полякова предлагает прекратить споры ввиду простой причины.

«Боже, такие обсуждения, кто же в Америке победит. Трамп или этот, второй, даже не помню, как его фамилия. Ребята, на нас это никак не отразится… Так что давайте вообще об этом не говорить», — предложила певица.

Фото polyakovamusic/instagram

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