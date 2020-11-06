Звезда сериала «Все женщины — ведьмы» сломала руку из-за результатов выборов президента США

Американская актриса Роуз Макгоуэн, известная по роли Пейдж в сериале «Все женщины — ведьмы» (или «Зачарованные»), мини-сериалу «Элвис», фильмах «Конан», «Крик» и «Планета страха», попала в больницу с переломом руки.

Инцидент произошел в Мексике. 47-летняя звезда опубликовала фото из больничной палаты в Instagram, показав левую руку в гипсе. Роуз сообщила, что оступилась на лестнице, увлекшись просмотром результатов выборов президента США.

Заодно Макгоуэн воспользовалась случаем и раскритиковала американскую систему здравоохранения. «В Мексике посещение отделения неотложной помощи обошлось мне в 250 долларов, тогда как больнице Калифорнии за тот же несчастный случай я заплатила бы 10 тысяч долларов. США — это не страна свободы, это страна, где с тебя дерут втридорога», — написала Роуз, которая была одной из первых голливудских актрис, обвинивших известного американского продюсера Харив Вайнштейна в неоднократных сексуальных домогательствах и изнасиловании на заре ее актерской карьеры.

Фото Instagram

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