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Шоу-бизнес

«Поселилась бабочка»: Ани Лорак призналась, где набила тату

12:45 6 ноября 2020
Ани Лорак

Популярная певица Ани Лорак, показавшая свою фигуру без ретуши, откровенно ответила на вопросы читателей. Как и следовало ожидать, Каролина рассказала о творчестве, о первом контракте с продюсером и прочих давно известных вещах.

Правда, одну тайну Ани Лорак таки открыла, удивив поклонников. Оказывается, на теле артистки впервые появилось тату. И очень символичное — возле самого сердца.

«Совсем еще недавно я и представить не могла, что у меня когда-либо на моем теле появиться татуировка. Мне казалось, все это не мое. Но все меняется. Слева от сердца у меня поселилась бабочка. Татуировка в виде бабочки», — рассказала Ани Лорак.

Поклонники связывают тату с новой любовью певицы. Сейчас она счастлива в отношениях с саундпродюсером Егором Глебом. Но личную жизнь Ани Лорак не афиширует, лишь изредка показывая совместные фото с любимым.

Фото Instagram.com/anilorak/

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