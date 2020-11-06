Тонко чувствующая Ольга Фреймут рассказала о конфликте с мужем

Популярная телеведущая Ольга Фреймут, недавно поразившая фолловеров фотографией со своей мамой, рассказала, как можно «конфликтовать с добром и стилем» не ради испорченного настроения, а «ради результата».

«Мне не совсем понравилась реакция мужа на мой рассказ», — откровенничает Ольга Фреймут в Instagram, отмечая, что супруг мог бы и возмутиться, однако не сделал этого.

«Действительно, Оля? Мне скоро 44 года, а ты учишь меня, как реагировать, как себя вести», — ответил ее муж, после чего «в атмосфере стало конфликтно.

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«Сорок четыре … даже не верится. Кстати, ты уже придумал, как отпразднуем твой День рождения? Мужчина улыбнулся. Вечер снова стал уютным», — завершает свой рассказ телеведущая.

Ранее телеведущая Леся Никитюк спародировала Ольгу Фреймут, показав, как следует есть вареник «по этикету».

Фото Ольги Фреймут из соцсетей.

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