Участник «Холостячки» переболел коронавирусом
Андрей Шатырко, блогер и участник шоу «Холостячка», вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Instagram.
«Сложный опыт. Мое состояние было такое же, как однажды 2 года назад во время выступления на ивенте сразу после 2-х длительных перелетов и одной бессонной ночи», — написал Шатырко.
По его словам, во время болезни была возбуждена нервная система, болела голова, постоянно «плавала» температура,
«В таком состоянии хочется только лежать и пить много чая. Что я и делал + конечно же, витамины и лекарства», — добавил Андрей.
«Теперь буду максимально восстанавливать мой организм и беречь себя еще сильнее», — нпаисал он.
Автор поста также поблагодарил всех, кто поддерживал его.
Андрей Шатырко участвует в «Холостячке» и профессионально занимается продвижением людей и их творчества в Instagram, TikTok и других соцсетях.
Фото: Instagram Андрея Шатырко247
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