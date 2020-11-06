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Шоу-бизнес

Участник «Холостячки» переболел коронавирусом

14:14 6 ноября 2020
Андрей Шатырко

Андрей Шатырко, блогер и участник шоу «Холостячка», вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Сложный опыт. Мое состояние было такое же, как однажды 2 года назад во время выступления на ивенте сразу после 2-х длительных перелетов и одной бессонной ночи», — написал Шатырко.

По его словам, во время болезни была возбуждена нервная система, болела голова, постоянно «плавала» температура,

«В таком состоянии хочется только лежать и пить много чая. Что я и делал + конечно же, витамины и лекарства», — добавил Андрей.

«Теперь буду максимально восстанавливать мой организм и беречь себя еще сильнее», — нпаисал он.

Автор поста также поблагодарил всех, кто поддерживал его.

Андрей Шатырко участвует в «Холостячке» и профессионально занимается продвижением людей и их творчества в Instagram, TikTok и других соцсетях.

Фото: Instagram Андрея Шатырко

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