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Шоу-бизнес

«Смотреть было больно и грустно»: Собчак рассказала о проблемах у Жванецкого

14:51 6 ноября 2020
Михаил Жванецкий

Телеведущая Ксения Собчак вспомнила, как была на вечере, где выступал Михаил Жванецкий — писатель-сатирик скончался в пятницу, 6 ноября, на 87-м году жизни.

«Была на его выступлении до коронавируса, на маленьком вечере. Он забывал что-то, иногда путался, но был прекрасен все равно — просто от своего масштаба. Смотреть на это было очень грустно и больно. Великий был человек», — пишет телеведущая в соцсетях.

Незадолго до смерти Михаил Жванецкий решил уйти со сцены. Его представитель Олег Сташкевич говорил, что у Жванецкого хватило мужества вовремя уйти со сцены и не тянуть.

Эксклюзивное интервью с писателем сатириком, которое он дал нашему изданию в разгар пандемии коронавируса, читайте на сайте «ФАКТОВ». Михаил Жванецкий говорил, что как только закончится карантин, он хочет приехать в Одессу: «Я очень хочу в Одессу — без нее не могу!»

Фото из Википедии.

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