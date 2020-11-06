Михаил Добкин попал на заставку в шоу на российском Первом канале

В передаче «Вечерний Ургант», которая выходит на российском Первом канале, использовали кадр с украинским политиком Михаилом Добкиным.

Передача «Вечерний Ургант» вышла в эфир в четверг, 5 ноября. В ее подрубрике «Старые добрые мэмы» использовался в заставке кадр с Михаилом Добкиным из знаменитого ролика со съемкой предвыборного ролика «Текст по-дебильному написан».

Напоминаем, видео с Геннадием Кернесом и Михаилом Добкиным «У тебя скучное лицо — тебе никто денег не даст» стало каноническим мэмом.

Ранее сообщалось, что глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер снял «пародию» на известную запись Кернеса с Добкиным, что глубоко возмутило другого харьковчанина — владельца и президента группы DCH Александра Ярославского.

Фото: Facebook Михаила Добкина

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