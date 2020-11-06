28.09 / 28.35 33.08 / 33.51
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Острое чувство сиротства", — Шендерович о смерти Жванецкого

15:53 6 ноября 2020
Виктор Шендерович

Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович поблагодарил коллегу по цеху Михаила Жванецкого, о смерти которого стало известно в пятницу, 6 ноября.

В своем Facebook он написал, что Жванецкий был гением, великолепно исполнившим свое предназначение.

«Острое чувство сиротства сейчас — и затопляющая благодарность. Сколько счастья нам было от его речи! Он был гений и исполнил свое предназначение великолепно. Мы состоим из его юмора, ума, нежности. Многие миллионы людей… Какое счастье, что он был», — говорится в посте Шендеровича.

Напомним, президент Украины отреагировал на смерть Жванецкого его знаменитым выражением.

175

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лесь Подервянский

Скандал вокруг Порошенко и Подервянского устроил глава Союза писателей

Владимир Зеленский

Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого его знаменитым выражением

Михаил Жванецкий

«Смотреть было больно и грустно»: Собчак рассказала о проблемах у Жванецкого

Виктор Шендерович

"Острое чувство сиротства", — Шендерович о смерти Жванецкого

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер