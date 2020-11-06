"Острое чувство сиротства", — Шендерович о смерти Жванецкого

Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович поблагодарил коллегу по цеху Михаила Жванецкого, о смерти которого стало известно в пятницу, 6 ноября.

В своем Facebook он написал, что Жванецкий был гением, великолепно исполнившим свое предназначение.

«Острое чувство сиротства сейчас — и затопляющая благодарность. Сколько счастья нам было от его речи! Он был гений и исполнил свое предназначение великолепно. Мы состоим из его юмора, ума, нежности. Многие миллионы людей… Какое счастье, что он был», — говорится в посте Шендеровича.

Напомним, президент Украины отреагировал на смерть Жванецкого его знаменитым выражением.

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