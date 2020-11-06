Конец карьере: Джонни Деппа лишили роли в третьей части фильма «Фантастические звери»

Последствия того, что Джонни Депп проиграл дело о клевете против британского таблоида The Sun, уже дают себя знать. Как сообщил актер на своей странице в Instagram, его лишили роли в третьей части фильма «Фантастические звери».

Киностудия Warner Bros., заботясь о своей репутации, решила разорвать контракт с Деппом после того, как суд постановил, что обвинения в том, что актер избивал свою теперь уже бывшую жену Эмбер Херд соответствуют действительности.

В своем обращении Джонни поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку и выражал свою любовь и заботу — особенно в последние несколько дней.

«Хочу сообщить что студия Warner Bros. попросила меня оставить роль Гриндевальда в „Фантастических зверях“. Я уважаю эту просьбу и соглашаюсь с ней. Наконец, хочу сказать следующее. Сюрреалистическое решение британского суда не изменило моей решимости бороться за правду. Я планирую подать апелляцию. Моя решимость остается твердой, и я намерен доказать, что обвинения против меня ложны», — написал 57-летний актер.

Кто заменит Деппа пока неизвестно.

Первая часть фильма «Фантастические звери», действие которого происходит во Вселенной Гарри Поттера, вышла на экраны в 2016 году. Вторая — два года спустя. Третью планируется выпустить летом 2022 года. Всего планируется пять серий этой франшизы.

Не исключено, что примеру Warner Bros. Последуют и другие крупные киностудии, и доступ в Голливуд Джонни, одной из самых ярких звезд американского кинематографа, отныне будет фактически запрещен из-за обвинений в домашнем насилии.



Джонни Депп в роли Гриндевальда

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