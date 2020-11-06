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Стало известно, куда этапировали Ефремова

22:17 6 ноября 2020
Михаил Ефремов

Общественная наблюдательная комиссия РФ рассекретила место отбывания наказания актера Михаила Ефремова — по данным правозащитников, он отправляется в Белгородскую область.

В соответствии с официальным сайтом Федеральной службы исполнения наказаний, система мест заключения в Белгородской области включает два следственных изолятора (СИЗО), пять исправительных колоний и одну колонию-поселение.

Актера приговорили к 7,5 годам заключения за совершение пьяного ДТП, жертвой которого стал курьер Сергей Захаров.

Напомним, ранее появилась информация о планах отправки Ефремова в Чувашию.

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