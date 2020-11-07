Где ты, любовь моя? Гарик Бирча рассказал, почему еще не женат

Украинский актер и тренер «Лиги смеха» Гарик Бирча до сих пор еще не связал себя узами брака с любимой женщиной, несмотря на популярность.

О причинах этого он рассказал в интервью, пишет mignews.

По словам актера, сначала он хотел, чтобы его будущая жена не испытывала материальных проблем.

«Я хотел, чтобы моя будущая жена не переживала, есть ли у нее жилье, транспорт, за какие деньги она завтра будет кормить семью, — объяснил Гарик.

В заботах о хлебе насущном актер не заметил, как ему исполнилось 35 лет.

«Когда я переехал в Киев, то работал в двух-трех местах, и об отношениях речь даже не шла. Я видел только работу и кровать», — вспоминает артист.

Затем актер столкнулся с тем, что женщины пытаются завязать с ним отношения из-за его популярности.

«Я чувствовал, когда начинались такие отношения, и не давал им развиваться. Я не сторонник того, чтобы рассказывать о личном, но мне уже хочется закричать: «Где та, с которой я хотел бы создать семью? Где она?», — говорит Бирча.

Актер знает, какой должна быть женщина рядом с ним.

«Я хочу, чтобы она была другом, любовницей, матерью моих детей и хозяйкой. Именно в такой последовательности. Мне не надо, чтобы кто-то стоял у плиты и круглосуточно готовил. Но если у нас появится детвора, то важно, чтобы они были накормлены. А я со своей стороны должен сделать все, чтобы у нее было из чего приготовить еду», — признается Гарик Бирча.

Напомним, что шиирокую популярность актер получил благодаря сериалу «Виталька», в котором он, как главный герой пытался найти себе девушку.

Ранее «ФАКТЫ» писали о маленьких семейных радостях еще одного тренера «Лиги смеха» — Оли Поляковой.

Фото: bnmusic.com.ua

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter