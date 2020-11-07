"Малышка на миллион": Мишель Андраде порадовала пикантной фотосессией читателей мужского журнала

Накануне своего 24-летия украинско-боливийская певица Мишель Андраде, которую многие зрители по наивности «отправляли в школу», решила не только снова принять участие в проекте «Танці з зіркам», но и устроить «взрослую» фотосессию для мужского журнала XXL.

При этом девушка не выходила за рамки приличия, и предстала перед читателями в простом, но шикарном белье, которое подчеркивало красоту ее фигуры и отлично сочеталось с туфельками на шпильках.

На голове «школьница» сделала «хвостик», а перед фотографом изображала незатейливые, но весьма пикантные позы, которые наверняка будили в читателях самые невероятные фантазии.

Кроме того, чтобы завершить процесс соблазнения «мужчины своей мечты», девушка решила описать, каким видит будущего избранника.

«Уверенный в себе. Тот, с кем я буду чувствовать себя настоящей девушкой — женственной, желанной, любимой. Это человек, с которым мы на одной волне, будем вместе расти и двигаться вперед. Ближайший и самый лучший друг. При этом мы отдельно — самостоятельные сильные личности, а вместе — суперкомбо!» — так описывает будущего любимого Мишель.

Стоит ли говорить, что фотосессия «звездочки» не на шутку встревожила фанатов.

«Малышка на миллион», «Это слишком горячо», «Если это журнал, то я буду обрывать все магазы, чтоб его найти», «Оххх, Що ж ти робиш, Мішелька! Яка неймовірно гаряча красуня», «А девочка созрела», «Омг, слишком», «Зажгла ноябрь», — пишут восторженные фанаты.

Традиционно не обошлось без замечаний моралистов.

«Нужно быть скромнее!», «Бери талантом, а не голыми ногами», «Мишелька! Что-то из тебя шмару какую-то хотят сделать, твоё тело это для мужа, а талант твой в голосе, больше выставляй свой талант, а не тело», — пишут они.

Конечно, девушке самой решать, какая из точек зрения ей ближе — главное, чтобы продюсер Потап был не против.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в октябре прошлого года Мишель показала страсть с судьей «Танців з зірками».

Фото: xxl.ua

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