В память о Мастере: Данилко молча поделился ретро-снимком со Жванецким

Украинский артист Андрей Данилко в отличие от российских звезд не смог найти слов, чтобы рассказать о своих чувствах в связи со смертью Михаила Жванецкого. Поэтому в своем Instagram он опубликовал только свое раритетное фото с мэтром, не оставив комментариев.

Впрочем, за Данилко это сделали его подписчики.

«Вы, наверное, с него пример брали. Один из первых «учителей», — допустила lady_du_soleil.

«Жаль, очень жаль. Человек который научил меня тонкой сатире. RIP», — написал Анатолий Браславский.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Жванецкий отметил талант Данилко, хотя при этом отметил, что тот чем дальше, тем больше тот «уходит в ширпотреб».

«Как-то выступал с ним на юмористическом фестивале в Ялте. Было много украинских и российских артистов, но только возле дверей его гримерки стояла охрана — два милиционера. Они не дают возможности не только войти, но и выйти. Поэтому не могу предсказать, что у Данилко получится дальше. Сможет ли он выйти?», — задавался Жванецкий вопросом.

А сам Андрей Данилко в интервью нашему корреспонденту рассказывал, что его Верку никогда не критиковали Михаил Жванецкий и Роман Виктюк.

Фото stb.ua/

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