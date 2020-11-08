«Академия монстров» и не только: что смотреть в кино с 12 ноября

В четверг, 12 ноября, в украинский прокат выходят пять новых фильмов. Для семейного похода в кино может подойти полнометражный мультфильм «Академия монстров».

Поклонники голливудского актера Винса Вона могут увидеть своего кумира сразу в двух картинах — триллере «Криминальные боссы» и фильме ужасов «Химеры».

Киногурманов, вероятно, заинтересует новая работа культового датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной». Пощекотать нервы вполне может неожиданный лидер американского проката последних шести недель «Первая ведьма».

Кроме того, повторно в прокат выходят проверенные временем суперхиты — «Гарри Поттер и тайная комната» (вторая часть этой популярной киносерии) и нашумевший «Джокер» с Хоакином Фениксом.

«Академия монстров» (6+, Мексика — Великобритания, Grindstone Entertainment, анимационный фильм для семейного просмотра)

Главный герой мультфильма — талантливый 15-летний школьник, которого неожиданно отправляют в тайный интернат. Осваиваясь на новом месте, подросток случайно открывает портал в пятое измерение. И это дает возможность живущим там монстрам попасть в наш мир. Режиссером мультфильма стал мексиканец Леопольдо Агилар, снявший «Тайну семьи монстров» в 2017 году. Сценарий написали Боб Барлен и Кэллан Брункер. Этот дуэт известен по мультфильмам «Побег с планеты Земля», «Реальная белка 2», «Семейка Бигфутов». «Академия монстров» должны была выйти в мировой прокат в марте, но этому помешала пандемия COVID-19.

«Еще по одной» (12+, Дания — Швеция, Nordisk Film, драма, комедия)

Четверо друзей, все школьные учителя, решили на практике проверить теорию о том, что мы можем улучшить нашу жизнь, постоянно поддерживая определенный уровень алкоголя в крови. Фильм снял культовый датский режиссер Томас Винтерберг, единомышленник Ларса фон Триера, известный по картинам «Все о любви», «Дорогая Венди», «Охота». На главную роль он пригласил своего любимого Мадса Миккельсена, который в мае 2012 года был признан лучшим актером на Каннском международном фестивале за свою блистательную игру в «Охоте». «Еще под одной» тоже был включен в конкурсную программу в Каннах в 2020 году, однако фестиваль, как известно, не состоялся из-за коронавируса. В скандинавских странах картина собрала в прокате 1,8 миллиона долларов.

«Криминальные боссы» (оригинальное название Arkansas, в интернете известен также как «Арканзас») (16+, США, Lionsgate, триллер)

Картина снята по роману американского писателя Джона Брэндона «Арканзас», вышедшего в 2009 году. Критики определили жанр этого триллера как «нео-нуар». Главные герои — двое преступников, работающих на крупнейшего наркобарона в Арканзасе. Их дело — выполнять приказы человека, которого они никогда не видели. Однажды сделка, за которую они отвечали, пошла не так… В фильме задействовано целое созвездие актеров — Лиам Хемсуорт («Голодные игры»), Кларк Дюк («Машина времени в джакузи»), Винс Вон («По соображениям совести»), Джон Малкович («Агент Ева»). Дюк выступил также в качестве режиссера. В США прокату «Криминальных боссов» помешал COVID-19. В результате фильм сразу вышел на DVD и Blu-ray.

«Химеры» (16+, США, Universal Pictures, ужасы, бюджет — 5 миллионов долларов)

Голливудский режиссер Кристофер Лэндон, известный по ужастику «Счастливый день смерти», в «Химерах» использовал оригинальный ход с обменом телами. В одном американском городке орудует серийный убийца, прозванный Мясником. Когда полиция выходит на его след, маньяк умудряется поменяться телами с симпатичной старшеклассницей. Очутившись в теле убийцы, девушка к своему ужасу узнает, что у нее есть только один, чтобы вернуться в свое тело. Ей предстоит нелегкая задача. Ведь ее преследуют полицейские. Кроме того, она понимает, что маньяк намерен убить всех ее друзей! Роль убийцы исполнил Винс Вон. Роль девушки досталась актрисе Кэтрин Ньютон (мини-сериал «Большая маленькая ложь»).

«Первая ведьма» (16+, США, IFC Midnight, мистика, бюджет — 66 тысяч долларов)

Картина братьев Пирс претендует на то, чтобы повторить феноменальный успех «Ведьмы из Блэр». При своем мизерном, по голливудским меркам, бюджете «Первая ведьма» уже собрала в американском прокате 4,5 миллиона долларов. И это в условиях, когда она демонстрируется только в кинотеатрах под открытым небом! Это первый фильм после знаменитого «Аватара», которому удалось в США возглавлять рейтинг самых кассовых картин шесть недель подряд. Действие картины начинается в 1985 году в небольшом городке, расположенном где-то в американской глубинке. В одном из домов происходят странные вещи — пропадает няня маленькой девочки. Затем зрители переносятся в наше время. Создатели фильма знакомят их с юношей, который живет со своим отцом. Отношения между ними далеки от идеальных — родители парня разводятся. Он пытается отвлечься от семейных проблем, знакомясь с девушкой. Но она ведет себя довольно странно… В картине задействованы молодые актеры Джон-Пол Говард, Пайпер Курда, Ази Тесфай.

Фото rl5.ru/film/kriminalnye-bossy

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