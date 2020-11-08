Известный украинский телеведущий заболел коронавирусом

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич, который недавно задумался об эмиграции, заразился коронавирусом.

Анатолич сообщил, что три дня назад проснулся с температурой 37.4. Он должен был вести «Ранок з Україною» на телеканале «Україна», но остался дома, чтобы не рисковать здоровьем коллег.

По словами ведущего, результат теста получил вечером, обработали его за полдня, точность около 70 процентов.

Всем, с кем контактировал в последние дни, Анатолич сообщил о болезни.

«Третий день на самоизоляции. Температуры нет. Была только в день сдачи теста. Есть небольшой дискомфорт в горле. Более без симптомов», — рассказал ведущий, отметив, что жена и дети тоже на самоизоляции отдельно от него.

Соведущая Анатолича Лилия Ребрик в этот день провела эфир сама, сообщили на телеканале и пожелали Анатоличу скорейшего выздоровления.

Напомним, на днях позитивный тест на коронавирус получила народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько.

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