Расставшемуся с Асмус Харламову нашли «новую жену» на Comedy Club

Артисты Comedy Club подготовили номер для резидента и ведущего телепроекта Гарика Харламова, который недавно развелся с актрисой Кристиной Асмус.

Невесту известному комику стали искать, как это происходит в передаче «Давай поженимся». Ведущую шоу Ларису Гузееву сыграл комик Илья Соболев.

В роли «невест» для Харламова выступили актриса Яна Кошкина, певица Ольга Бузова, комик Тимур Батрутдинов и «правая рука» Гарика Харламова.

Ведущая «Лариса Гузеева» сказала, что Харламов сам не умеет выбирать себе жен, поэтому всю ответственность она взяла на себя.

Из трех претенденток «Гузеева» выбрала «правую руку» Харламова.

О «правой руке» было сказано, что они с Гариком познакомились, когда последний еще учился в школе. Встречались за гаражами и на уроках, в лифте, на съемках. Были вместе во время первого и второго брака актера.

В итоге «правая рука» была объявлена новой женой Харламова.

Напомним, известный комик Гарик Харламов после 8 лет брака развелся с женой Кристиной Асмус. СМИ приписывают юмористу роман с блогером и телеведущей Яной Кошкиной.

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