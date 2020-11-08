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Шоу-бизнес

Ксения Попова привела в восторг, а Ульяна Синецкая – взбесила зрителей

14:42 8 ноября 2020
ВИА ГРА

Участницы группы «ВИА ГРА», которых продюсер Константин Меладзе на днях представил в программе Ивана Урганта, понравились зрителям.

Вместе с тем, поклонники отметили высокомерие Ульяны Синецкой, которая вела себя как хозяйка, стараясь затмить других девушек, особенно блондинку Ксению Попову.

Ульяна Синецкая

Фанаты отметили яркую внешность Поповой, а также красивый голос и внешность Софии Тарасовой.

Ксения Попова

София Тарасова

Напомним, на шоу у Урганта солистки «ВИА ГРЫ» представили новую песню под названием «Рикошет».

Фото Instagram/sinetskayaulyana, Instagram/xseniyapopova, Instagram/sofia_tarasova

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