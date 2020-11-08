Певица Ирина Федишин тяжело перенесла коронавирус

Певица Ирина Федишин, переболев вместе с мужем коронавирусной инфекцией, удивляется, насколько по-разному может протекать заболевание даже у членов одной семьи. Если сама Ирина перенесла болезнь как привычную вирусную инфекцию, то состояние супруга Виталия ухудшалось даже после курса антибиотика. Главу семейства готовились госпитализировать, но, к счастью, до больницы дело не дошло. Об этом Федишин рассказала в программе «Светская жизнь».

«Начиналось все как першение в горле, насморк и воспринималось как вирусная инфекция. У меня иногда такое бывает. Насторожилась я уже тогда, когда перестала ощущать запах. Я брала духи, а они ничем не пахнут… У мужа из симптомов был легкий кашель, а позже поднялась температура», — поделилась Ирина.

Первый тест у Ирины и ее мужа был негативным. «То есть можно болеть COVID-19 и думать, что это простой насморк», — поражается Федишин. Второй ИФА-тест у Ирины показал выздоровление, а у супруга подтвердил заражение коронавирусом.

Семья Федишин лечилась дома, консультируясь с семейным врачом в телефонном режиме. Дети Ирины удивительным образом избежали заражения, но вместе со всей семьей соблюдали самоизоляцию.

Напомним, Ирина Федишин активно пропагандировала ношение масок и даже продемонстрировала мастер-класс, как изготовить защитную маску за две минуты.

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