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Шоу-бизнес

Любовница Тарзана объявила обещанную «бомбу»

16:15 8 ноября 2020
шульженко

Актриса Анастасия Шульженко, ставшая известной после адюльтера с мужем Наташи Королевой, приготовила новую «бомбу». Бывшая любовница Тарзана попробует себя в роли певицы. Дебютный хит Анастасии уже записан, Шульженко обещает, что это будет шедевр.

Дебют Шульженко можно будет вскоре услышать на специальной презентации. Анастасия предупреждает, что мероприятие будет для избранных, с входом по приглашениям.

«Моя команда времени не теряла и уже прислала мне мою дебютную песню. Это шедевр, я ее очень ждала… Совсем скоро состоится закрытая презентация», — рассказала Шульженко.

шульженко

Подписчики Анастасии советуют не останавливаться на достигнутом и подумать о выступлении дуэтом с Тарзаном. А подруга Шульженко — телеведущая и продюсер Диана Бичарова — похвалила и песню, и исполнительницу.

Фото anastasiya. shulzhenko/Instagram

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