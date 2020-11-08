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Шоу-бизнес

Лобода на фоне скандала с Дзюбой задала всем интимный вопрос

17:33 8 ноября 2020
лобода

Певица Светлана Лобода переживает за судьбу российского футболиста Артема Дзюбы. Капитана российской сборной отстранили от матчей из-за интимного видео, слитого в сеть. Лобода возмущена, что запись приватного характера так ударила по профессиональной карьере форварда.

«Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека», — негодует Лобода.

Всем осуждающим Дзюбу певица предложила подумать над таким личным вопросом: «Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?».

Лобода напомнила, что из-за «любителей залезть в чужую спальню» страдают не только выдающиеся спортсмены, но и артисты, и другие публичные люди. В этом Светлану поддержала супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.


Напомним, ранее в поддержку футболиста Дзюбы выступил телеведущий Андрей Малахов.

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