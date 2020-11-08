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Шоу-бизнес

Попавшая в скандал с Дзюбой Мария Орзул дала комментарий

18:29 8 ноября 2020
мария орзул

«Постельный» скандал с российским футболистом Андреем Дзюбой невольно затронул и спортивную телеведущую Марию Орзул — именно ее передача идет фоном на резонансном видео. Ведущая пытается максимально отстраниться от скандала. Журналистам «Подъема» Орзул рассказала, что компрометирующий ролик не смотрела, а с Дзюбой давно не общается.

«Мне удивительно, то есть прямо смешно. А я причем здесь… Ко мне это никакого отношения не имеет… Я вообще много-много лет не общаюсь с этим человеком. Мы миллион лет не общаемся», — заявила телеведущая.

Напомним, около пяти лет назад ходили слухи о романе между Орзул и Дзюбой. Ни телеведущая, ни футболист не комментировали приписываемые им теплые отношения.

Фото Мария Орзул/ok.ru

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