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Шоу-бизнес

Ален Делон ошарашил Сергея Жигунова при встрече

21:59 8 ноября 2020
ален делон

8 ноября знаменитый французский актер Ален Делон отмечает свой день рождения. Поздравляя друга, актер Сергей Жигунов вспомнил, как был ошарашен, встретившись вживую со звездой французского кино. Делон оказался очень высоким и говорил басом. Было очень непривычно видеть, насколько экранный образ отличается от живого человека.

Встреча Жигунова с Делоном состоялась в 1994 году. «В дверь вошли два баскетболиста — сначала охранник, а потом Делон. „Бон жур“, — сказал Делон басом. Все детские представления от французского кино разлетелись на куски, как разбившаяся фарфоровая чашка. Делон был не тонкокостный, не маленький и не тенор», — вспоминает Жигунов.

делон

Актер опубликовал фотографию с подписью Делона. «С днем рождения, дорогой друг Ален, будь здоров и счастлив», — добавил он.

Фото wikimedia.org

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