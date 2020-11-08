Российский артист записал радикальное видео в защиту Дзюбы
Актер, бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган записал видео в поддержку футболиста Артема Дзюбы. Капитан футбольной сборной РФ сейчас оказался в центре скандала и из-за слитого в сеть приватного «взрослого» видео отстранен от матчей.
Виторган считает, что отстранять нужно не Дзюбу, а тех, кто нарушает право на приватность и подсматривает за чужой интимной жизнью.
«Из постов про Артема Дзюбу узнал о том, что он сделал сам своими руками. Не скажу, что меня это удивило. Я никогда не думал о нем в этом качестве, а тут нам это зачем-то показали. Ну, тем, кто очень хотел посмотреть. Парадокс, что у нас др… ть теперь почему-то плохо», — удивляется актер.
Отстранять (вплоть до кастрации) надо не тех, кто дрочит (себе и добровольно), а тех, кто в нарушение права на частную жизнь подсматривает. Руки на одеяло, дорогие зрителя! UPD. Самое смешное это возмущённые комменты под этим постом от тех, кто невзирая на предупреждение досмотрел до конца и оскорбился факом. Вам же, давали шанс выключить и явно намекали, что сейчас не фея в розовом с цветка на цветок перелетать будет. Но вы, мои бесхребетные сладострастники, предпочли оргазм осуждения. Шалуньи)))
Напомним, в защиту Дзюбы высказались и другие известные медиаперсоны. Андрей Малахов предложил всем блюстителям морали полюбоваться его «постельным» фото. Певица Светлана Лобода предложила критикам задуматься о собственной личной жизни.
Фото mvitorgan/Instagram
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