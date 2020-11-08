Российский артист записал радикальное видео в защиту Дзюбы

Актер, бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган записал видео в поддержку футболиста Артема Дзюбы. Капитан футбольной сборной РФ сейчас оказался в центре скандала и из-за слитого в сеть приватного «взрослого» видео отстранен от матчей.

Виторган считает, что отстранять нужно не Дзюбу, а тех, кто нарушает право на приватность и подсматривает за чужой интимной жизнью.



«Из постов про Артема Дзюбу узнал о том, что он сделал сам своими руками. Не скажу, что меня это удивило. Я никогда не думал о нем в этом качестве, а тут нам это зачем-то показали. Ну, тем, кто очень хотел посмотреть. Парадокс, что у нас др… ть теперь почему-то плохо», — удивляется актер.

Напомним, в защиту Дзюбы высказались и другие известные медиаперсоны. Андрей Малахов предложил всем блюстителям морали полюбоваться его «постельным» фото. Певица Светлана Лобода предложила критикам задуматься о собственной личной жизни.

Фото mvitorgan/Instagram



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