Находится в ясном сознании: Анастасия Заворотнюк начала тайно выходить на прогулки

В начале года врачи поддержали желание борющейся с онкологическим заболеванием Анастасии Заворотнюк переехать из клиники домой, ведь именно ребенок дает Насте нужные эмоции и настроение.

О том, как устроена в настоящее время жизнь актрисы, узнало издание «Телепрограмма».

В частности, журналисты выяснили, что семья 49-летней Анастасии живет в загородном доме в подмосковном коттеджном поселке Крекшино, что в 21 км от МКАД. Соседи у Насти звездные: Максим Траньков и Татьяна Волосожар, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, семьи Владимира Винокура, Льва Лещенко и Натальи Королевой.

Родные опасаются, что кто-то сможет сделать фото актрисы, поэтому прогулки проходят за забором на участке. Если надо куда-то выехать (актрису, в частности, возят на процедуры в одну из столичных клиник), машина подъезжает к дому так, чтобы посторонним не было видно, как Анастасию сажают в автомобиль.

Дома семья гостей не принимает — артистке ни в коем случае нельзя соприкоснуться с каким-нибудь вирусом, ведь ее организм слишком ослаблен. Поэтому и день рождения дочки Милы отмечали в узком семейном кругу. Были все свои: мама Анастасии, любимый супруг, фигурист, тренер и хореограф Петр Чернышев, несколько самых близких подруг, старшие дети от предыдущего брака — 24-летняя Анна и 20-летний Майкл. Была и няня, которая помогает семье с ребенком.

Дома рядом с актрисой круглосуточно кто-то из родных.

Сама актриса сейчас находится в ясном сознании. Конечно, у нее произошли изменения внешности, которые неизбежны после курсов лечения от онкологии.

Известно, что Заворотнюк прошла и через традиционные способы борьбы с опухолью, планируется использование новейших методов борьбы с недугом. Настя следит за новостями, по телефону общается с друзьями, любит поговорить со своим батюшкой.

Недавно она связалась с Андреем Малаховым — хотела выйти по телефонной связи в эфир программы «Привет, Андрей!» во время съемок выпуска к дню рождения Николая Баскова.

Звонок, к сожалению, сорвался, но Николай выразил мысли и чувства многих поклонников актрисы.

«Я хочу Насте от всего сердца пожелать самого главного и сказать ей, что она нужна. Она нам нужна — красивая, зажигательная, яркая, всегда жизнерадостная. Если люди, которые борются с тяжелым недугом, не опускают руки и ставят перед собой определенную цель, то, бывает, случаются великие чудеса». Очень хочется, чтобы и в жизни Анастасии подобное чудо случилось", — сказал певец.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что одним из неприятных «сюрпризов» для семьи певицы в последнее время стало заявление актрисы Анастасии Макеевой, звезды фильма «Гардемарины IV», которая раскрыла тайну личной жизни «прекрасной няни».

Фото: rbc.ru

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