"Создавал проблемы": стало известно, почему Ефремову не позволили остаться в московском СИЗО

Несмотря на то, что первоначально адвокаты Михаила Ефремова якобы добились обещания, что актер будет отбывать наказание в хозотряде в московском СИЗО, его на днях внезапно этапировали в колонию.

Издание «СтарХит» решило выяснить, почему от актера решили «избавиться».

Оказывается, далеко не последнюю роль сыграла шумиха вокруг звездного арестанта. Из суда шоу вместе с осужденным по факту перебралось в следственный изолятор. Только вместо любителей хайпа пороги учреждения стали обивать многочисленные правозащитники.

После визитов, когда Интернет запестрел заголовками наподобие «Хозотряд не хочет работать с Ефремовым», «В СИЗО Ефремова нашли бутылки с алкоголем», «Ефремов содержится в особых условиях» в «Воднике» попросту поспешили прекратить балаган на своей территории, выслав Михаила в место, где он не будет окружен таким вниманием.

«Решение принимало руководство изолятора. Ситуация примерно такая же, как когда-то с Кокориным и Мамаевым. Было сказано: „Если не отправим, то с него не слезут — и журналисты, и ОНК“. В общем создавал лишние проблемы. К Ефремову отнеслись крайне избирательно, хотя по всем правилам он подходил для работы в хозотряде и мог там спокойно остаться», — рассказал изданию источник.

Любопытно, что против актера в хозотряде высказался лишь один человек, однако, именно его мнение и акцент на нем сильно испортили положение вещей.

«На самом же деле там все положительно отнеслись к желанию Ефремова. Людям заниматься нечем, самодеятельность — важная часть жизни, на нее ходят все. Михаила Олеговича ждали. Особенно женская часть — девчонки радовались, мол, нам бы режиссер пригодился. Мужчины и женщины в хозотряде, к слову, пересекаются только на концертах и каких-то мероприятиях. Но нашелся товарищ, который заявил, что „ему по факту все равно, но пользы от звезды будет как с козла молока“. И понеслось. Почему правозащитники опрашивали членов хозотряда на тему их отношения к Ефремову, а не о насущных проблемах, — еще один интересный вопрос», — пояснил журналистам источник, знакомый с ситуацией

Одним из последних в московском изоляторе с Михаилом Олеговичем виделся секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. С ним с одним из немногих артист поддерживал общение, обсуждал, в том числе, и идею создания тюремного театра. «Он и не подозревал о том, что его этапируют», — прокомментировал он ситуацию с отправкой актера в колонию.

Теперь же Ефремов будет заниматься самодеятельностью в Белгородской области. В ИК-4, куда скорее всего попадет актер, есть клуб со зрительным залом, сценой, проектором, большим экраном и музыкальным центром.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что прибытие актера в колонию в Белгородской области будет для исправительного учреждения «благом»: там обязательно сделают ремонт, туда будет чаще выезжать полномочный региональный по защите прав человека, руководители ФСИНа и сотрудники прокуратуры с проверками, учитывая резонансность и повышенный интерес. В целом для колонии такая VIP-персона как Ефремов очень привлекательна.

Фото: eg.ru

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