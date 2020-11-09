"Все в его руках": из-за Дзюбы Беркова возвращается в порно, а женщины постят свои пикантные фото

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова заявила, что под впечатлением от ролика, на котором футболист Артем Дзюба занимается самоудовлетворением, она созрела для того, чтобы вернуться в порноиндустрию.

Своими откровениями женщина поделилась с «Экспресс-газетой».

Цель такого возвращения — сняться в одном фильме с 32-летним футболистом Артемом Дзюбой, который, по ее мнению, мог бы сделать прекрасную карьеру в эротическом жанре.

«Сейчас ему кажется, что невызов в сборную — это серьезная потеря. Однако он легко может повернуть эту ситуацию в свой адрес и сделать шикарную новую карьеру с кучей контрактов. Все, кто связан с секс-индустрией, производством вещей для мужчин, завалят его рекламными предложениями… Я думаю, что он парень сообразительный, состоявшийся, и все у него обязательно получится. Все в его руках. Вперед, к новым свершениям, немножко неожиданным, но это не менее круто!» — убеждена Беркова.

Бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2» позвала Артема Дзюбу на выступление в свою школу секса, которая открывается в декабре. Беркова считает, что футболист может дать лекцию и рассказать студентам о том, как добиться раскрепощения. Кроме того, Дзюбу можно задействовать и как актера. Помимо сольного жанра, в котором уже попробовал себя нападающий, Елена предложила ему заняться сексом на публике.

При удачном раскладе, считает Елена, в новом амплуа Дзюба сможет зарабатывать не меньше, чем будучи футболистом. Актриса вспомнила свою историю. Еще 17 лет назад, когда фильмы с участием Берковой внезапно стали очень популярны, она боялась, что после этого ей закрыта дорога на телевидение. Более того, Елена стеснялась выйти на улицу. Однако в итоге все обернулось самым лучшим образом.

Также в поддержку форварда «Зенита» оголилась новая российская «звездочка» Варвара Шмыкова, сыгравшая в сериале «Чики». 28-летняя актриса выложила в Instagram-stories снимок, на котором позирует голой и прикрывает грудь рукой. Под фотографией она оставила хэштег «ЯМЫДЗЮБА».

Ее поддержали телеведущая Анфиса Чехова, а также известная блогер и журналистка Божена Рынска.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на Артема Дзюбу, занимается самоудовлетворением. На фоне скандала с интим-видео главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что Дзюбу не вызовут в сборную на ноябрьские матчи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что певица Светлана Лобода возмутилась тем, что запись приватного характера ударила по профессиональной карьере форварда. Также на защиту Артема выступили Андрей Малахов, Максим Виторган, Мария Орзул и ряд других известных в РФ людей.

Фото: instagram.com/berkova

91

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter