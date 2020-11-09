Страдай, коварный: экс-жена "похищенного" Мирославой Карпович Павла Прилучного снялась топлес

Актриса Агата Муцениеце, которая недавно развелась с мужем, звездой сериалов Павлом Прилучным, решила отвлечься от насущных проблем и проехать по тем самым местам, где не так давно отдыхал ее бывший супруг в компании «папиной дочки» Мирославы Карпович.

Видимо, таким образом она хотела показать, что не очень-то и переживает по поводу измены благоверного.

Актриса вместе со своими друзьями путешествует по временно оккупированному Крыму, гуляя по живописным горам и любуясь закатами на Черном море. На своей странице в Instagram звезда сериалов продемонстрировала смелость и нырнула в осеннее море, несмотря на то, что температура воды возле полуострова находится на отметке порядка 12 градусов.

Пикантным снимком после купания в море Муцениеце поделилась в сториз. Агата снялась в одном нижнем белье и специально отвела бедро, продемонстрировав женственные, но подтянутые изгибы тела.

Рядом с актрисой на фото ее подруга и коллега по цеху Ольга Сухарева. Девушки на фото смотрят на заходящее за горизонт солнце, повернувшись к фотографу спиной. Фанаты артистки уже отметили, что Агата Муцениеце выглядит как «настоящая красавица».

«Все натуральное и без фильтров», — пишут они в соцсетях. А некоторые «доброжелатели» при этом добавили предположение, что, очевидно, «Прилучный кусает локти».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что весной красавица Агата была задержана в Москве полицией за нарушение режима самоизоляции — как говорится, «беда не приходит одна». Но, похоже, все неприятности уже позади.

Фото: instagram.com/agataagata

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