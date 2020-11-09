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Шоу-бизнес

"Мечтаю родить сына": Оля Полякова призналась, что планирует заморозить яйцеклетки

5:59 9 ноября 2020
Полякова и Никитюк

Известная острыми высказываниями певица Оля Полякова приняла участие на прошлой неделе в выпуске шоу «Хто зверху?», которое выходит на Новом канале и встретилась в нем с музыкантом Сергеем Бабкиным.

По правилам передачи в одном из раундов гости проекта по очереди рассказывают истории о себе, а участники команды соперника должны отгадать: реальная это ситуация или выдуманная, напоминает «Теленеделя».

«У тебя, Сергей, трое детей. Я тоже хочу троих, ведь сейчас у меня есть две дочери. Мечтаю родить сына. Но я очень занята, и мне некогда это сделать. И не только выносить, но даже „сделать“ его. Поэтому, чтобы родить здорового сына своему мужу, я заморозила яйцеклетки», — заявила «Королева ночи».

Такое признание заставило Сергея Бабкина задуматься. Прикинув все возможные варианты, он в конце концов поверил певице.

Как оказалось, зря — рассказ Поляковой с одной стороны оказался ложью.

А с другой — правдой, в чем певица сама призналась.

«Но я действительно мечтала об этом. Поэтому планирую сделать в этом году», — призналась Оля Полякова, запутав окончательно соперников и зрителей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале осени озадачить зрителей удалось телеведущей Лесе Никитюк, заявившей, что она намерена взять паузу на телевидении и заняться своим образованием, с тем, чтобы проявить свою индивидуальность в новых проектах.

Фото: tv.ua

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