Роман Мельника и откровения Санты: самые яркие моменты одиннадцатого эфира «Танців з зірками»

Состоялся одиннадцатый эфир четвертого сезона проекта «Танці з зірками» («1+1»). За шаг до четвертьфинала борьбу продолжают пять пар. В очередном эфире звезды танцевали два танца — один со своими родными, второй — из классической бальной программы вместе со своими партнерами.

К тройке судей в одиннадцатом эфире присоединилась актриса, героиня шоу «Холостячка», победительница третьего сезона танцевального шоу Ксения Мишина.

Открыла эфир Санта Димопулос. Первый танец пары Санты и Макса Леонова — танго.

— Я привыкла делать все идеально, — призналась Санта. — Но я хочу, чтобы все узнали, какая я на самом деле — честная, прямая, семейная. Моя жизнь похожа на танго — яркая, страстная. Я очень хочу победить на проекте.

— Даже слепому видно, что вы должны быть в финале, — признал Влад Яма после номера. — Еще немного эмоций, и вы победите.

— Мне бы хотелось больше страсти, — сказала Ксения Мишина.

— Блестящий номер, — восхитился Григорий Чапкис.

— Санта — бриллиант нашего шоу, — сказала Екатерина Кухар. — Но финал может быть непредсказуемым.

На балконе участников поддерживал бывший герой проекта, популярный артист Юрий Ткач.

Судьи поставили паре наивысший бал — 40!

Рокер Сергей Танчинец вышел на паркет с женой Анной и дочерью Анастасией.

— Ради семьи я хочу попасть в четвертьфинал, — сказал Сергей. — Если бы не поддержка жены, я бы точно уже покинул проект.

— Это был трогательный танец, — сказал Чапкис, оценивая фьюжн пары.

— Ваша семья, Сергей, растрогала меня до слез, — признала Екатерина. — Из искры вы разожгла пламя потенциала, доказав, что без труда талант ничего не стоит. Теперь все зависит от зрителей.

Судьи поставили паре 36 баллов.

Юлия Санина вышла на паркет со своим партнером Дмитрием Жуком, который поправился после коронавируса.

— Я могу быть настоящей и искренней, — сказала Юля. — За это я благодарна проекту.

Пара исполнила квикстеп — танец, которого больше всего опасалась Юля. Известно, что певица на первых эфирах получила травму ребра.

— Это был лучший квикстеп сезона, — восхитился Влад. — Безукоризненно!

— Он получился у вас блестяще! — признала Екатерина. — Юля порхала, словно бабочка.

— Музыкально, ритмично, выразительно, — остался доволен Чапкис.

Судьи поставили паре 40 баллов.

Надежда Мейхер впервые показала дочерей Анну и Марию.

— Я благодарна детям, которые меня вдохновляют, чтобы я вернулась на большую сцену, — сказала Надежда. — До рождения детей я была карьеристкой.

— Вы мой фаворит в проекте, — призналась Ксения, после трогательного фолька. — От вас не оторвать глаз. У вас мощнейшая энергетика. Мое сердце принадлежит вам.

— Я помню себя в возрасте пяти лет! — признался Чапкис. — Вы танцевали потрясающе.

Судьи поставили паре 40 баллов.

Сергей Мельник и Аделина Дели подготовили к эфиру самбу.

— Для меня важно быть в финале, — сказал Сергей. — Я иду дальше ради моей семьи. Во время проекта не стало моей бабушки. Я хотел бы посвятить свою победу в проекте именно ей.

— То, что за одиннадцать эфиров ты сделал со своим корпусом, это супер! — восхитился Влад Яма.

— Мне не хватило волн в ваших бедрах, — заметила Екатерина Кухар.

— Ты вырос у меня на глазах, — сказал Григорий Чапкис. — Но сегодня ты «погас» — не было музыкальных движений. Я был немного расстроен.

— Вау! — лишь воскликнула Ксения, поддержав пару.

Судьи поставили паре 33 балла.

Второй танец Юлия Санина танцевала со своим отцом Александром.

— Родители всегда верили в меня, — рассказала Юля. — Они знали, что все у меня сложится.

— Юля, не ожидал от вас такого актерского мастерства, — восхитился Чапкис. — Это был рассказ. Настоящий театр!

— Для победы в этом шоу иногда недостаточно просто показать прогресс, — сказал Влад. — Надо показать себя другого. И вы это сделали.

Судьи поставили паре 39 баллов.

- Когда я предложила папе станцевать со мной, он сразу согласился, — рассказала «ФАКТАМ» Юля Санина. — «Контемп?! Контемп — легко!», — моментально ответил папа. Несмотря на то, что днем он работает, отпрашивался раньше и репетировал с нами до поздней ночи. Мои родители музыканты, сцена и внимание для них — привычная среда. Родители с самого детства прививали мне любовь к музыке, сцене и самым ярким образам. Как раз папа разрабатывал и сам делал мне костюмы для многочисленных вокальных конкурсов в детстве. Я очень смело отличалась от других деток… Тренироваться с папой было легко и приятно. Папа вновь безумно рад помогать в творчестве любимой дочери.

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская исполнили вальс.

— Я поборол в себе комплекс самозванца, — сказал Сергей. — Это шоу про развитие.

— Неплохо станцевал, — признал Влад. — Но шаги надо делать правильно, тогда вальс был бы еще «вкуснее».

Судьи поставили паре 33 балла.

На паркете состоялось особое выступление — бывший участник шоу Игорь Кузьменко танцевал с Кариной — девушкой, которая два года назад потеряла ногу. Но любовь к «Танцям з зірками» помогла ей не упасть духом, а начать танцевать на протезе.

— Было тяжело, но я все вытерпела ради своей мечты, — призналась Карина.

Вместе они исполнили ча-ча-ча, чтобы показать всем, что никогда не нужно терять надежду, а только двигаться вперед к своей мечте.

— Спасибо за шанс, — сказал Карина. - Верьте в себя, все возможно!

Санта Димопулос вышла на паркет со своими сыновьями Тимофеем и Даниелем.

— Мой муж не публичный человек, он бизнесмен, — рассказала Санта. — Зато поддержать меня согласились сыновья.

— Я смотрел на одном дыхании, — сказал Влад.

Поддерживала Санту в зале ее мама.

Судьи поставили за танец 40 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк подготовили к эфиру джайв.

— Мне нужна победа, чтобы вернуться на большую сцену, — сказала Надя. — Этот проект открыл во мне новые возможности. Мы репетируем целыми днями.

— Вы просто ракета! - восхитилась Ксения после танца пары.

— Я в восторге, — признался Чапкис. — Вы молодцы, это была настоящая хореография.

— Видно, что собрались, — заметил Влад. — Но хотелось больше куража и свободы.

Судьи поставили паре 38 баллов.

Сергея Мельника в семейный вечер поддержала олимпийская чемпионка, бывшая участница шоу, Анна Ризатдинова. Пара представила румбу.

— Аню мне подарил проект, — признался Сергей. - Ради нее я готов идти до конца. Мне кажется, Аня именно та, кого я давно искал. Она понимает меня лучше, чем кто-либо.

— Между нами начали зарождаться романтические отношения, — не скрывала Анна. — Я счастлива, что буду танцевать самый страстный танец сезона.

— У вас с Сергеем просто прекрасная пара! — сказала Екатерина. — Ваш танец был на грани.

— Я тоже чувствовал, что между вами что-то пылает, — поддержал ее Влад.

Судьи поставили паре 39 баллов.

Специальным гостем с музыкальным выступлением стала артистка продюсерского центра MONATIK Corporation — NiNO.

В зоне риска оказались пары Надежды Мейхер и Кирилла Васюка, Сергея Танчинца и Яны Цыбульской. Сражаясь «за жизнь», они танцевали самбу.

Григорий Чапкис отдал свой голос Надежде Мейхер. Поддержала ее пару и Ксения Мишина. Екатерина Кухар отдала свой голос Сергею Танчинцу. Влад Яма поддержал пару Надежды Мейхер. Проект покинула пара Сергея Танчинца и Яны Цыбульской.

— Спасибо за потрясающий опыт, — сказал, прощаясь, Сергей. — Это была сказка. Благодарен Яне — ты талантливый учитель — и своей семье за то, что они ждали меня три месяца. Это шоу создано для того, чтобы люди верили в чудеса!

— Ты для меня — лучший партнер, — сказала Яна. — И пример того, что можно начать танцевать в 38 лет и делать это круто!

Фото sergeimelnik/Instagram

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