Мадонна очень грубо обошлась с Трампом

Певица Мадонна жестко отреагировала на попытки оспорить результаты президентских выборов в США. У себя в сторис в Instagram Мадонна опубликовала скабрезный ролик, где высмеивает Дональда Трампа. Певица намекает, что проигравшему пора признать неприятную правду и прекратить терзать недееспособные органы.

Сама певица во время избирательной кампании поддерживала Джо Байдена. За несколько дней до выборов Мадонна обратилась к своей 15-миллионной аудитории в Instagram и призвала симпатиков Трампа приходить голосовать не раньше 28 ноября.

Напомним, ранее в интервью Мадонна рассказала, считает ли себя американкой, назвала самую серьезную проблему Америки, и объяснила, кого имела в виду, говоря о «старикане, которого стоит отправить в тюрьму».

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