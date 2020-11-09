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Украинский певец занялся уборкой мусора в Москве

9:06 9 ноября 2020
Мусор

Украинский певец Иван Дорн, годом ранее заявивший об «уходе из музыки», засветился в программе Ксении Собчак об экологии и рассказал, где грязнее — в столице Украины или России.

Телеведущая задала вопрос, «сеющий раздор»: где грязнее — в Киеве или Москве. Дорн, на несколько секунд замыслившись и хмыкнув, ответил: «Я не знаю, на самом деле… Думаю, что везде одинаково. Одинаково грязно…».

Собчак не оставила попыток разговорить Дорна, однако тот не поддавался: «У меня нет никакого грязеизмерителя… Могу сказать, что в том месте, где мы были под Киевом, вынесли шесть пакетов мусора сразу же. Минут 15 нам понадобилось. Так что делайте выводы самостоятельно. А в пропаганде Собянина (мэр Москвы Сергей Собянин, — Авт.) я не собираюсь принимать участие».

На видео — с 10:16.

Ранее Иван Дорн оскандалился во время интервью Юрию Дудю, назвав российскую агрессию в отношении Украины «ссорой» двух стран.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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