Группа BTS стала триумфатором церемонии 2020 MTV EMA

Вечером 8 ноября состоялась 37-я церемония вручения престижной премии «Европейские музыкальные награды MTV» — 2020 MTV EMA. Пандемия COVID-19 вынудила организаторов отказаться от привычного формата. Большинство выступлений были записаны заранее в разных местах. Это позволило использовать кучу спецэффектов, с помощью которых режиссеры шоу попытались компенсировать зрителям отсутствие привычной для MTV шумной и веселой тусовки.

И все же основные локации, где знаменитости собирались в реальном, а не виртуальном пространстве, были. Ими стали Лондон и Будапешт. Звезды по очереди позировали фотографам, соблюдая необходимую безопасную дистанцию.

Триумфатором 2020 MTV EMA в итоге стала группа BTS из Южной Кореи. Эти парни уже несколько лет являются поп-идолами молодежи в разных странах мира, включая Украину. У них оказался самый многочисленный и самый активный фан-клуб. BTS получили четыре награды. Они победили в номинациях «Лучшая песня» (Dynamite), «Лучшая группа», «Лучшее виртуальное выступление», «Самые верные фаны». К разочарованию поклонников выступления BTS на церемонии не было.

Из Лондона шоу вели участницы британской популярной группы Little Mix Перри Эдвардс, Джейд Феруолл, Ли-Энн Пиннок. Их подруга Джеси Нельсон в последний момент была вынуждена отказаться от съемок из-за болезни. О каком конкретно недуге идет речь, ни организаторы церемонии, ни сами девушки не рассказали. Перри, Джейд и Ли-Энн появлялись перед телезрителями на вершине огромной виртуальной колонны, которая находилась в центре грандиозной виртуальной арены, заполненной бесчисленной толпой. Певицы постоянно меняли наряды. Кстати, без наград они не остались — Little Mix победили в категории «Лучший поп-исполнитель».

Little Mix превратились из квартета в трио

Из Будапешта церемонию вели венгерская супермодель Барбара Палвин и французский диджей и музыкант Дэвид Гетта. Его тоже ждал приятный сюрприз — победа в категории «Лучший исполнитель электронной музыки».

Дэвид Гетта и Raye

По количеству собранных номинаций абсолютным лидером была Леди Гага. Она претендовала на победу в семи категориях, но премия досталась ей в итоге только одна. Американскую певицу объявили «Лучшим артистом».

Канадский певец Джастин Бибер, собравший пять номинаций, вовсе остался без наград, если не считать премию за лучший видеоклип. Ее получил DJ Khaled за клип на песню Popstar, в котором снялись также Бибер и Дрейк.

Британская группа Coldplay победила в номинации «Лучший рок-исполнитель». Лучшим дебютантом зрители MTV назвали американскую певицу Doja Cat (настоящее имя Амала Ратна Зандиле Дламини).

Лучшим исполнителем хип-хопа признана Cardi B (настоящее имя певицы Белкалис Марленис Альманзар).

Представительница Колумбии Karol G (Каролина Гиральдо Наварро) вошла в историю как первый лауреат в номинации «Лучший латиноамериканский исполнитель». Кроме того, 29-летняя певица получила премию вместе с американкой Ники Минаж за лучшее сотрудничество. Успех им принесла песня Tusa.

Сэм Смит не стал выпендриваться и надел обычный джинсовый костюм

Телезрителям этого необычного виртуального шоу запомнились выступления Doja Cat (было снято в стиле культового японского ужастика «Звонок»), Дэвида Гетты (компанию ему составила дебютантка Raye), Little Mix, британского певца Сэма Смита, Karol G и, конечно, знаменитой американской певицы Алишы Киз.

Алиша Киз появилась в оригинальной маске

Было что (или кого) обсудить и модницам. Рита Ора появилась в лондонской студии в желтом мини-платье из шифона и черных босоножках с носочками, усыпанными стразами.

Зара Ларссон выбрала для вечера ультра-мини цвета металлик с большим вырезом на спине.

Мэдисон Бир появилась в очень коротком платье и сапожках выше колена. Наряд выгодно подчеркивал стройные ножки, тонкую талию и прочие прелести 21-летней американской певицы.

Doja Cat надела черной прозрачное платье со стразами и фиолетовые ботфорты.

Биби Рекса, как обычно, продемонстрировала самое дорогое.

Фото Getty Images

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