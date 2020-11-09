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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк проучила мошенников

11:12 9 ноября 2020
анна заворотнюк

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, столкнулась с попыткой мошенников выманить у нее секретные данные с банковской карточки. Об этом Анна рассказала подписчикам в Instagram.

«Мне поступил звонок от Сбербанка, — рассказала Заворотнюк-младшая. — Спросили: вы, Анна, проживаете в Москве? Во Владивостоке произошло списание с вашей карты на сумму 5000 рублей. Вы не выполняли это cписание? Значит, фиксируем случай мошенничества».

На этом этапе Анна уже поняла, что имеет дело с аферистами, а потому проигнорировала просьбы продиктовать «службе поддержки» данные с платежной карты.

«Говорю им: ребята, неужели вам нравится этим заниматься? Начала им читать нотации. Они положили трубку», — рассказала Заворотнюк.

Анна переживает, что в отличие от молодежи, люди старшего поколения более доверчивы, а потому могут попасться на удочку мошенников. «Как так можно… Это я в курсе… А пожилой человек взял трубку, послушал их и перевел им сумму. Вот как они с этим живут, а?» — поражается Заворотнюк.

Фото anna_zavorotnyuk/Instagram

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