Ведущая «Давай поженимся» обматерила подписчицу и раскаялась

Телеведущая из «Давай поженимся» Лариса Гузеева обрушилась на одну из подписчиц с использованием обсценной лексики, однако потом таки извинилась.

Так, в комментариях под ее постом в Instagram, где Гузеева выложила фото дочки, собирающейся выйти «в люди» в условиях пандемии коронавируса, одна из подписчиц написала: «Издержки популярности известной матери». На что тут же получила жесткий ответ телеведущей.

Подписчица, не поняв такой агрессии, начала выяснять, что так возмутило Ларису Гузееву. Другая поклонница просветила женщину, что телеведущая резко реагирует на негатив, который выливается в адрес ее дочки…

Напомним, что передача «Давай поженимся» и ее телеведущие часто становятся объектом для троллинга шоумена Гарика Харламова, который высмеивает как реакцию присутствующих в студии на происходящее в кадре, так и содержимое самой программы.

Фото Ларисы Гузеевой из соцсетей.

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