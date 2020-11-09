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Сын Жванецкого сообщил о моменте ужаса

12:05 9 ноября 2020
рывкин

Внебрачный сын Михаила Жванецкого, актер, сценарист и блогер Андрей Рывкин признался в соцсетях, что хоть и не был близок с отцом, но все равно пережил момент ужаса, узнав о смерти родителя.

Рывкин подчеркивает, что все обиды остались в прошлом. «Мне все равно повезло, что при его жизни мне удалось сказать то, что давило меня все эти годы. Что удалось найти своих братьев. Что сейчас, в этот момент ужаса, я не один», — отметил он.

«Быть сыном Михаила Жванецкого было потрясающе тяжело, но ни на секунду — даже сквозь злость, обиду и годы молчания — я не сомневался в том, что люблю его как отца… Ваши слова, ваши молитвы, ваши пожелания сил — все это помогает мне выдержать тот ужас и пустоту, что несет в себе потеря самого близкого человека. Даже если этот человек всегда был вдали», — заявил Андрей.

«Земля пухом. Никаких обид. Папа, я надеюсь, тебе хорошо», — добавил Рывкин.

Напомним, 37-летний Андрей Рывкин — сын Жванецкого и Регины Рывкиной. Андрей вспоминал, что с отцом впервые встретился в 11-летнем возрасте, и близкие отношения папа и сын так и не наладили.

9 ноября в Москве состоятся похороны Михаила Жванецкого. Церемония будет закрытой, без публичного прощания, ввиду продолжающегося карантина.

Фото Andrew Ryvkin/YouTube

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Сын Жванецкого сообщил о моменте ужаса

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