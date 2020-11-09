Слава Каминская показала эволюцию своих «голых» фото

Вокалистка популярной украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала коллекцию фото за 15 лет, на которых она вместе с коллегой по коллективу Викторией Смеюхой изображена на обложках глянцевых журналов. Певица опубликовала фото в своем Instagram.

«Горячее заказывали? Листайте влево и согревайтесь правильно. PS. 15 лет — сносу нет?» — написала Слава Каминская.

Также она обращается к фанатам: «Вопрос для внимательных: сколько лет 1-й обложке Playboy?».

Опубликованы семь откровенных фото «НеАнглелов». Это сразу вызвало фурор среди подписчиков страницы — они дали множество восторженных комментариев.

Среди них: «Я думаю, что если сделать фото сегодня, оно будет так же феерично — красивенная мама 2-х детей и богиня», «Красивые чертовки», «Вот это трансформации!».

Напоминаем, Слава Каминская дает повод для разговоров о ее романе с Дикусаром.

Фото: Instagram Славы Каминской

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