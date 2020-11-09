28.09 / 28.34 33.13 / 33.56
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Слава Каминская показала эволюцию своих «голых» фото

13:47 9 ноября 2020
Слава Каминская

Вокалистка популярной украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала коллекцию фото за 15 лет, на которых она вместе с коллегой по коллективу Викторией Смеюхой изображена на обложках глянцевых журналов. Певица опубликовала фото в своем Instagram.

«Горячее заказывали? Листайте влево и согревайтесь правильно. PS. 15 лет — сносу нет?» — написала Слава Каминская.

Также она обращается к фанатам: «Вопрос для внимательных: сколько лет 1-й обложке Playboy?».

Опубликованы семь откровенных фото «НеАнглелов». Это сразу вызвало фурор среди подписчиков страницы — они дали множество восторженных комментариев.

Среди них: «Я думаю, что если сделать фото сегодня, оно будет так же феерично — красивенная мама 2-х детей и богиня», «Красивые чертовки», «Вот это трансформации!».

Напоминаем, Слава Каминская дает повод для разговоров о ее романе с Дикусаром.

Фото: Instagram Славы Каминской

189

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
юлия привалова

Невестка Кернеса резко высказалась о составе конфет Порошенко

Алла Пугачева

Аллу Пугачеву не узнать: появилось видео с похорон Жванецкого

Геннадий Кернес

Кернес отказался от депутатского мандата

рывкин

Сын Жванецкого сообщил о моменте ужаса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер